Vittoria - Ennesimo incidente all’incrocio di via Garibaldi rotonda verso ex Sp 17 a Vittoria. Pare che in questi giorni nello stesso incrocio dove al momento il semaforo è guasto si sono verificati diversi incidenti. (Foto Assenza)