Incidente a Cava D'Aliga, scontro auto moto: un ferito FOTO

Incidente a Cava D'Aliga, scontro auto moto: un ferito

Scicli - Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 14,30 lungo Viale Della Pace a Cava D’Aliga. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto, una Nissan Qashqai . Ad avere la peggio un giovane centauro sciclitano che viaggiava a bordo dello scooter. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, i carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi. In corso di ricostruzione la dinamica esatta dell’incidente. L'incidente è avvenuto all'altezza della farmacia. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.