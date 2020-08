Attualità

Coronavirus, 8 nuovi positivi in provincia di Ragusa: 36 casi Covid Coronavirus, 8 nuovi positivi in provincia di Ragusa: 36 casi Covid

Ragusa - Sale a 36 il numero dei positivi Covid in provincia di Ragusa. Solo oggi si registrano altri 8 positivi di cui 3 a Modica e 5 a Ragusa. Si tratta di un anziano proveniente da una casa di riposo di Modica trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore dove è risultato positivo al coronavirus ed è stato trasferito nel reparto di malattie Infettive all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, una donna di 68 anni sempre di Modica e un uomo di 50 anni. Gli altri 5 positivi sono giovani legati ai 5 giovani positivi tornati da Malta nei giorni scorsi. In totale quindi in provincia di Ragusa ci sono 36 positivi e oltre 150 persone in isolamento domiciliare.In queste ore l'Asp sta già cerando di rialisre ai contatti avuti dai nuovi contagiati per sottoporli a tampone.