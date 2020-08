Attualità

Vittoria, telecamere contro le discariche abusive Vittoria, telecamere contro le discariche abusive

Vittoria - Nell'ottica dell'efficace contrasto alle discariche abusive la Polizia Municipale ha attivato una serie di videocamere mobili per monitorare costantemente il territorio e cogliere sul fatto i trasgressori. Diverse pattuglie della polizia locale perlustrano il territorio urbano ed in particolare le zone periferiche. L'installazione delle telecamere mobili rafforza la task force, denominata “squadra operativa ecologica”, attivata qualche settimana fa dalla Commissione straordinaria del Comune e costituita in seno alla Polizia Municipale e coadiuvata dalla Direzione Ambiente ed Ecologia, per reprimere la pratica illegale dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti e dello smaltimento illegittimo degli stessi.L'azione di contrasto ha già dato i suoi risultati. Diverse, infatti, sono state le contravvenzioni elevate solo nell'ultima settimana in diverse aree comunali, compresa la frazione di Scoglitti. Si rammenta che nell'ipotesi in cui siano imprese a depositare in modo incontrollato rifiuti speciali, i titolari delle stesse verranno anche deferiti alla competente autorità giudiziaria. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per contrastare i comportamenti illeciti in tema di smaltimento dei rifiuti, non solo per incrementare progressivamente la qualità del servizio di raccolta, ma soprattutto per restituire decoro all'ambiente urbano ed extraurbano del territorio vittoriese.