Attualità

Domani a Modica i funerali di Alberto Vicari Domani a Modica i funerali di Alberto Vicari

Modica - I funerali di Alberto Giuseppe Vicari, il 50enne morto in un incidente stradale, si terranno giovedì 13 agosto alle ore 10 nella chiesa Madonna delle Grazie a Modica. Vicari è morto ieri in un incidente stradale a Marina di Modica. Il 50enne viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Vicari era molto conosciuto in città come imprenditore e molto stimato per la sua grande disponibilità verso gli altri.Alberto lascia la compagna e una bambina in tenera età.