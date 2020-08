Modica, 6 positivi Covid 19 e 73 persone in quarantena

Attualità

Modica - I positivi al Covid a Modica sono saliti a 6. Lo annuncia il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato su facebook. “Secondo i dati inviati oggi dall’ASP, rispetto alla scorsa settimana, i casi di contagi da Coronavirus a Modica sono diventati 6. Tre in più dall’ultima rilevazione. Oltre ai casi già conclamati, - scrive il sindaco Abbate - sono risultati positivi altri due soggetti che si trovavano già in quarantena appartenenti allo stesso ceppo individuato la scorsa settimana. Il terzo nuovo caso riguarda una donna straniera che era arrivata a Modica per lavorare in una casa di riposo. Seguendo la profilassi cui sono sottoposti i soggetti provenienti dall’estero, la signora era stata già messa in quarantena al suo arrivo prima di risultare positiva.In totale sono 73 le persone poste in quarantena al momento, 8 provenienti da Paesi esteri. Nessun ricoverato al Maggiore. Sono dati che ci devono far stare all’erta perché il pericolo non è assolutamente passato, però non bisogna essere catastrofici. I nuovi contagi provengono dallo stesso gruppo individuato, per’altro già posti in quarantena, e da un soggetto proveniente da oltre oceano che non è venuta a contatto con la popolazione locale. La situazione è al momento sotto controllo, - scrive Abbate - anche perché i contagiati non presentano criticità, ma teniamo sempre la guardia alta".