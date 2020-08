Attualità

Modica, è morto Raffaele Amore

Modica - E’ morto dopo aver lottato contro una grave malattia l’imprenditore modicano Raffaele Amore. Era molto conosciuto in città sia per il noto panificio in via Don Bosco a Modica Alta sia per la nuova gestione del noto ristorante Le Alghe di Marina di Modica che gestiva con i figli da circa due anni.