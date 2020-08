Contest idee imprenditoriali: intelligenza artificiale analizza probabilità di successo

Attualità

Un test online gratuito per simulare le probabilità di successo di un'idea o di un nuovo progetto imprenditoriale, valutando l'efficacia e l'adeguatezza del suo piano di web marketing. Ma anche un concorso d'idee per selezionare le migliori intuizioni imprenditoriali e supportarne il lancio sul mercato con una strategia di marketing digitale. È "Con-test operativo online", l'iniziativa promossa da Brand Diretto, agenzia di web marketing operativo con sedi a Catania e a Torino, che si rivolge a startup e imprese su tutto il territorio nazionale. Obiettivo: evitare mediante una valutazione preliminare che imprenditori e aziende possano compiere passi falsi sul mercato, in una fase caratterizzata da grande incertezza e repentini cambiamenti, e al contempo selezionare progetti e idee innovative da sviluppare commercialmente.«La crisi causata dalla pandemia di Covid-19 - spiega Angelo Battaglia co-founder e amministratore di Brand Diretto - ha accelerato la transizione verso un'economia digitale, spingendo le aziende ad adeguarsi precipitosamente ai cambiamenti in atto. Molte imprese, non solo quelle operanti nei settori più tradizionali, nel timore di non farcela o di restare indietro, hanno provato in tutta fretta a offrire nuovi prodotti e servizi, cedendo a scelte emozionali o istintive, con strategie di web marketing improvvisate o, peggio, senza alcuna strategia. Risultato: hanno "bruciato" preziose risorse economiche e idee potenzialmente valide. E per di più in un momento molto delicato in cui alle imprese non è concesso alcun margine di errore.Certo, vi sono sul mercato diverse società che forniscono consulenze approfondite o valutazioni d'impatto sul mercato, ma spesso si tratta di servizi molto costosi che non tutte le imprese, specialmente quelle in fase di avvio, possono permettersi. Per questo abbiamo pensato a un test, basato su un innovativo sistema di intelligenza artificiale, semplice ed efficace, che analizza parametri qualitativi e quantitativi e restituisce con un alto grado di probabilità le chance di successo di un'idea prima che sia immessa sul mercato. Oltre a fornire un servizio utile per imprenditori e startupper che stanno per lanciare nuovi prodotti o servizi, vogliamo anche premiare le idee migliori. Seguiremo la realizzazione dei progetti selezionati con un mese di consulenza gratuita da parte dei nostri esperti di marketing digitale».Il test prende in esame la campagna di web marketing aziendale a supporto del nuovo progetto o dell'idea, analizzando anche le aree del lessico (l'insieme delle parole utilizzate per comunicare online), il tono di voce (la sfumatura emotiva della comunicazione), il pay off, la funzionalità del sito web, il posizionamento, il lead magnet (i contenuti gratuiti che attirano l'utente e lo invitano a lasciare i propri riferimenti per essere contattato), il content marketing, la comunicazione visiva e grafica, il funnel e altri parametri. Questi elementi sono valutati con una metodologia che parte dai numeri. Al termine, il compilatore potrà scaricare un report dettagliato che analizza il piano di web marketing del progetto, indicando eventuali criticità, correttivi e miglioramenti.Le tre idee o progetti che dal 1° al 31 agosto avranno ottenuto il punteggio più alto, saranno selezionate per una consulenza gratuita mensile dagli esperti di Brand Diretto. Regolamento all'interno del sito. “L'iniziativa - conclude Angelo Battaglia - si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti, suggerimenti di lettura, articoli, video, approfondimenti e materiali che abbiamo reso disponibili gratuitamente sul nostro sito al fine di venire incontro a imprenditori e professionisti. Ci sembra il modo migliore per aiutare le imprese a reagire in modo consapevole alla crisi”.