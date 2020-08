Salute e benessere

Dimagrire in fretta 4 kg con la dieta della California

Roma - Dimagrire subito fino a 4 kg con la dieta della California è semplice. La dieta della Califrnia è nota anche come dieta della frutta e della verdura. Si tratta di un regime alimentare che prevede il consumo di frutta e di qualche verdura per sole 72 ore e promette di far perdere fino a 4 chili. Questo risultato sorprendente è dovuto alla combinazione delle proprietà nutritive degli alimenti, che dà origine a due effetti: uno è quello drenante, proprio sia della frutta che di alcune verdure, mentre l'altro è la veloce perdita di peso, resa possibile grazie al taglio delle calorie. Ma prima di vedere un esempio di menù da seguire vediamo quali tipi di frutta e verdura scegliere per la dieta della California. I tipi di frutta da scegliere.Tra la frutta bisogna scegliere frutti rossi, come ribes o mirtilli, poiché drenanti, o fragole, kiwi, ananas, albicocche, arance, avocado,cocco e banana. ora vediamo quale verdure scegliere per la dieta della California: songino, lattuga, finocchi, spinaci, sedano e pomodori, mentre vengono banditi patate e legumi. Ora vediamo un esempio di menù giornaliero della dieta della California o dieta della frutta e verdura per dimagrire fino a 4 kg in 72 ore. Primo giorno: colazione con un spremuta d'arancia senza zucchero o centrifugato di frutta e/o verdura, caffè o tè senza zucchero. Spuntino: una tisana o centrifugato. Pranzo: insalata e frutta fresca. Spuntino: frutti rossi. Cena: spinaci o insalata, avocado o banana.Secondo giorno: colazione con un tè verde e Kiwi. Spuntino: mirtilli. Pranzo: frutta a volontà. Spuntino: centrifugato carota e mela. Cena: yogurt con ciliegie. Terzo giorno: colazione con una spremuta d'arancia senza zucchero o centrifugato di frutta e/o verdura e un tè verde. Spuntino: ribes o centrifugato. Pranzo: insalata o spinaci, misto di fragole, albicocche, ananas, arance e pesche (a seconda della stagione). Spuntino: frutti rossi. Cena: cocco e frutta a volontà. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.