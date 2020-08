Potassio, ecco gli alimenti piÃ¹ ricchi per la dieta

Salute e benessere

Roma - Il potassio è un sale minerale molto importante per l’organismo soprattutto in estate. Esistono diversi alimenti ricchi di potassio, oltre alla banana, che possono essere inseriti nella dieta anche da chi soffre di crampi in palestra. Quando si ha carenza di potassio viene consigliato di mangiare una banana. Sfatiamo subito un falso mito: anche se è il frutto più celebre per il suo contenuto di potassio (350 mg per 100 gr), la banana non è l’alimento che ne contiene di più! Al contrario, ci sono tanti altri alimenti con potassio superiore ad una banana. Un sale minerale molto importante per l’organismo umano, perché regola il funzionamento delle cellule, del ritmo cardiaco, della funzionalità nervosa e del tono muscolare.Ma quale sono le funzioni del potassio per l’organismo? Tra i minerali più importanti e più presenti nel nostro organismo il potassio svolge numerose funzioni. Ha ruolo fondamentale contro l’ipertensione e un suo squilibrio può causare ritenzione idrica. Carenze di potassio possono essere causate da un eccesso di perdita di liquidi, cosa più frequente in estate o quando si pratica attività fisica. I sintomi più evidenti sono stanchezza, sonnolenza, debolezza muscolare. È bene quindi, se si pratica uno sport che fa sudare molto, cercare di reintegrarlo, inserendo nella propria alimentazione i cibi che ne sono più ricchi.Vediamo ora quali sono alcuni alimenti che superano per contenuto di potassio quello della banana. Ecco gli alimenti più ricchi di potassio: fagioli borlotti secchi (1478 mg ogni 100 g), patate (570 mg ogni 100 g), spinaci (530 mg ogni 100 g), avocado (450 mg ogni 100 g), salmone affumicato (420 mg ogni 100 g).