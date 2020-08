Sicilia

Incidente, Gabriele Chisari di 20 anni perde il controllo dell'auto e muore

Francavilla - Gabriele Chisari, 20enne di Francavilla, è morto in un incidente stradale. L’incidente, le cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli. È successo intorno alle 7 del mattino al chilometro 62,430 a Gaggi, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i carabinieri ed i vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Per il ragazzo, che stava andando a lavoro in uno stabilimento balneare di Giardini Naxos, non c'è stato nulla da fare.