Dieta del 4 per dimagrire subito 4 kg

La dieta del 4 per dimagrire subito fino a 4 kg si basa su quattro nutrienti essenziali per una dieta sana ovvero carboidrati, proteine, grassi e fibre. I quattro componenti della dieta del 4 se combinati nel modo giusto possono far perdere peso rapidamente. Questa dieta, ideata dalla nutrizionista Kelly Leveque si basa infatti sul bilanciamento dei 4 macronutrienti per perdere peso. Questo ci permette di dimagrire agendo sulla curva glicemica, evitando così picchi di glicemia che portano a sentire la fame. La dieta, seguita anche da star del calibro di Jessica Alba e Gisele Bundchen, ti viene illustrata qui in assoluta anteprima in Italia. Ma vediamo come funziona la dieta del 4 per dimagrire 4 kg subito.Il menu si compone di 3 pasti principali che sono bilanciati in proteine, grassi, carboidrati e fibre. L’altra regola mangiare in un arco di 10 ore o al limite 12 ore. Questo vuol dire che dalla fine della cena alla colazione del giorno dopo devono passare 12 ore o 10 ore. Vediamo un esempio di menù della dieta del 4 per dimagrire subito. Colazione a scelta tra frullato al limone o shake alla mela e cannella. Pranzo a scelta tra salmone affumicato o pollo ai ferri o tacchino ai ferri o uova sode e verdure cotte o crude per completare il pasto. Cena: minestra di verdure senza legumi né patate con un cucchiaino di olio o insalata mista con un cucchiaino di olio o in alternativa una zucchina grande ripiena di 60 grammi di macinato di vitello o pollo, un albume, un cucchiaino di grana, uno di olio. Più 150 grammi di ananas, kiwi o frutti rossi a fine pasto.Vediamo quali altre alternative per la cena a scelta tra: frittata di verdure (spinaci, punte di asparago, cuori di carciofo) con due uova medie e un cucchiaio di latte, un cucchiaino di olio per la padella. Più 40 grammi di pane integrale; 100 grammi di salmone fresco, pesce spada o tonno fresco alla piastra con spinaci saltati in un cucchiaino di burro + 40 grammi di pane integrale; Piatto con 100 grammi di mozzarella light, melanzane cotte e pomodori freschi, 40 grammi di riso integrale, un cucchiaino di olio. Per gli spuntino si può scegliere solo verdure a scelta tra carote, cetrioli, finocchi, ravanelli, sedano.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.