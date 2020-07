Ryanair, nuovi voli da Catania per Vienna: a soli 16,99 euro

Sicilia

Catania- Un nuovo volo Ryanair da Catania a Vienna, con due collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair. A rendere noto l’avvio del nuovo collegamento la Sac, la società di gestione dell’aeroporto del capoluogo etneo. Per festeggiare Ryanair ha messo in vendita i biglietti a partire da 16,99 euro per viaggi a novembre 2020 che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 31 luglio solo sul sito web Ryanair.com.Chiara Ravara - Head of International Communications di Ryanair - ha detto: «Ryanair è entusiasta di lanciare la rotta Catania-Vienna con due frequenze settimanali, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno2020. I clienti di Catania possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021».