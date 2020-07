Oggi a Vittoria Ã¨ lutto cittadino per i funerali di Eliana Denaro

Attualità

Vittoria - La Commissione straordinaria esprime profondo cordoglio per la tragica morte della 17enne Eliana Denaro rimasta vittima, domenica notte, di un grave incidente stradale in via Pescara a Scoglitti. "Ci stringiamo al dolore della famiglia. Il nostro pensiero è rivolto anche al giovane che era alla guida dello scooter che si trova ricoverato in gravissime condizioni". La Commissione straordinaria ha proclamato il lutto cittadino in occasione della celebrazione del funerale che si terrà oggi pomeriggio alle ore 16,45 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria..