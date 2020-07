Cronaca

Eliana Denaro, la 17enne morta in un incidente a Scoglitti Eliana Denaro, la 17enne morta in un incidente a Scoglitti

Vittoria - Si chiama Eliana Denaro la 17enne morta la notte scorsa in un incidente stradale in via Pescara a Scoglitti. La giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme al suo fidanzato ora ricoverato a Palermo. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 2 tra lo scooter e un’auto, una Fiat 500 Abart. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane diciassettenne morta sul colpo. Il fidanzato invece è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Guzzardi di Vittoria e stamattina trasferito in elisoccorso all’ospedale di Palermo, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.Illeso il conducente dell’auto e la fidanzata che viaggiava con lui. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente.