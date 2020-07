Attualità

Sbarco di 108 migranti a Pozzallo, sindaco: subito tamponi per Covid 19

Pozzallo - Nel pomeriggio di oggi, verso le ore 16, la motonave Cosmo sbarcherà nel porto di Pozzallo 108 migranti, di cui: 98 uomini, 12 donne di cui 6/7 gravide, due minori (un bimbo di 8 mesi e una bimba di 5 anni). Pozzallo con la sua tradizionale cultura dell'accoglienza, non si è mai tirata indietro, ma come più volte ribadito, esige massima attenzione sulle condizioni sanitarie dei migranti. Ecco perché si ritiene opportuno eseguire subito i test per accertare eventuali infezioni da covid-19.Era questo un impegno assunto da tutte le autorità preposte, nell'esclusiva salvaguardia della salute di tutte le popolazioni coinvolte nel fenomeno migratorio.