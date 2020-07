Il manager Tony Azzarelli in visita a Pozzallo

Attualità

Pozzallo - Visita di cortesia nel pomeriggio di ieri al Sindaco Roberto Ammatuna dell’ing. Tony Azzarelli, di origini pozzallesi, manager in Inghilterra nel settore delle Telecomunicazioni e sistemi di comunicazione satellitari. L’Ing. Tony Azzarelli , pozzallese doc, selezionato per il “Premio Ragusani nel Mondo 2020" è stato intervistato al castello di Donna Fugata dai rappresentati della stessa organizzione, e che a causa del coronavirus la premiazione si svolgerá nel 2021. Il 1° Agosto dalle ore 21,00 verrà transmessa online tutta la registrazione dei premiati. Ingegnere di fama nel settore delle telecomunicazioni in Inghilterra e presso l'agenzia spaziale europea, vanta di numerosissime esperienze professionali nell’ambito delle comunicazioni via satellite, settore trainante dell’economia internazionale.Rappresenta un’eccellenza nostrana che si è distinto per professionalità, impegno, cultura e capacità di creare sinergie. Organizzó una conferenza mondiale per le telecomunicazioni nel 2009 a Pozzallo, dove piu' di 100 entitá Europee e mondiali dei vari ministeri, regolatori e industriali vennero ad assaporare le nostre terre Ragusane a Pozzallo. Egli è fondatore e Amministratore Delegato della “Azzurra Telecom” società indipendente britannica di consulenza per le telecomunicazioni a livello mondiale nonchè Direttore Delegato e Co-Fondatore della Access Space Alliance (Limited UK; www.access.space), che è un’associazione internazionale del settore Spazio/Satellitare per le piccole/medie imprese. Con circa 85 membri di vario sfondo industriale: Operatori Satellitari, Costruttori, Lancitori, Legali/Regulamentari, Assicurazioni, Progettistica, ecc.Ha in cantiere tre ambizioni colossali di nuovi progetti spaziali: Il 1°, per il 2022 lancerà una costellaIone di circa 648 satelliti di piccola dimensione e in orbita bassa di 1200 km, per approviggionare i paesi del mondo con internet via satellite; Il 2°, per il 2023, lancerà 12 satelliti a circa 10,000 km di altitudine, offrendo connessione internet via laser; Il 3°,nel 2023 lancerà un satellite commerciale vicino la luna, il quale fará da ponte tra le comunicazioni dati tra la luna alla terra, utilizzando la technologia del laser di comunicazione. L’ingegnere sostiene e si auspica che, in Italia e ancor più nel nostro Meridione, vengano incentivate le tante eccellenze, valorizzandole. Ritiene che ciascun territorio, con le proprie peculiarità, possa tornare ad essere attrattivo tanto per le grandi realtà imprenditoriali, quanto per i nostri cervelli fuggiti all’estero.L'ing. Azzarelli e il Sindaco si sono scambiati saluti cordiali di un arrivederci al 2021 a Ragusa, quando il premio gli verrá consegnato. Nella foto il Sindaco, l’ing. Tony Azzarelli e la moglie Betty Bonnardel.