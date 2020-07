Raccolta rifiuti ingombranti a Marina di Modica: ecco dove e quando

Economia

Modica- L’Assessore all’ecologia, Pietro Lorefice, informa la cittadinanza che a partire da sabato 25 luglio e per tutti i sabati di agosto, il Centro Comunale di Raccolta Mobile sosterà in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. In quest’arco temporale prenderà il posto del normale turno di sabato nel piazzale Baden Powell. “In questo modo – commenta l’Assessore Lorefice – daremo modo ai tanti residenti stagionali di Marina di poter continuare con più facilità il conferimento dei propri rifiuti ingombranti provenienti dalle loro residenze estive senza doversi recare appositamente in città”.