Dieta d'estate, il vero segreto per dimagrire: acqua e pesce

Salute e benessere

La dieta d’estate per dimagrire subito prevede tanta acqua e pesce. La dieta per combattere il caldo prevede anche l’abolizione di dolci, bevande zuccherate e bevande alcoliche. La settimana appena iniziata secondo le previsioni meteo sarà caratterizzata dal caldo afoso. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta d’estate con pesce e acqua. Il pesce può essere consumato senza particolari limitazioni, basta indirizzare la scelta verso pesci con il più basso contenuto di grassi. Ecco alcuni tipi di pesce da mangiare per dimagrire: branzini, orate, sogliole, alici, trote o, in alternativa, carpe, dentici, pesce spada.Ecco un esempio di menù giornaliero: colazione con una tazza di tè verde, tre biscotti integrali o cereali. Spuntino: una mela verde. Pranzo: 80 gr. di spaghetti integrali al sugo di pomodoro, insalata mista con 40 gr. di salmone affumicato. Merenda: una spremuta d’arancia. Cena: 200 gr. di minestrone di verdure miste, 120 gr. di sogliola al forno, 50 gr. di pane integrale. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista.