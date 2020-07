Dimagrire: ecco due rimedi naturali

Rimedi naturali

Ragusa - Dimagrire con dei rimedi naturali non è difficile. A volte basta seguire alcuni rimedi della nonna ovvero frutto della saggezza popolare o utilizzare alcune bevande naturali. Tra quelli più seguiti per dimagrire ci sono: acqua e limone e tè verde. Vediamo quali funzioni svolgono e perché aiutano a dimagrire. Acqua e limone sono due ingredienti che hanno tutti in casa. Per preparare il rimedio naturale per dimagrire basta semplicemente aromatizzare almeno un litro di acqua naturale con il succo spremuto di un agrume intero e poi sorseggiarla durante il giorno. In questo modo, il corpo riuscirà ad eliminare più rapidamente le tossine e i liquidi in eccesso. Di conseguenza si depurerà e ridurrà piano piano il gonfiore.L’altro rimedio naturale per dimagrire è il tè verde. Secondo una tradizione giapponese e cinese, bere tè verde fa molto bene alla salute e combatte l'invecchiamento. Inoltre, sembra aiutare a eliminare i chili di troppo e i sedimenti di lipidi, perché migliora la permeabilità dell'intestino e favorisce la nascita di nuovi batteri buoni. Così, migliora il processo di assimilazione ed eliminazione delle sostanze in eccesso nel tuo organismo.