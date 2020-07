Dieta super veloce per dimagrire 5 kg in 5 giorni: ecco come

Salute e benessere

La dietasuper veloce per dimagrire 5 kg in 5 giorni subito è una dieta che riattiva il metabolismo. Si tratta di una dieta veloce per perdere 5 kg, ma a differenza della dieta Plank non è solo una dieta proteica. Questa dieta comprende anche i carboidrati, del tipo integrale o della frutta. Si tratta di una dieta adatta per chi vuole perdere alcuni chili che non vogliono andare via. E’ ipocalorica. Ma vediamo cosa si mangia per dimagrire subito 5 kg in un esempio di menù completo di cinque giorni. Prima però sottolineiamo che ogni giorno bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua e vanno abolite tutte le bevande alcoliche o zuccherate.Primo giorno: colazione con un bicchiere di succo di frutta senza zucchero e 2 fette biscottate integrali. Pranzo:1 insalata mista,150 grammi di prosciutto crudo e 30 grammi di pane integrale. Cena:1 insalata condita con limone e poco olio (un cucchiaino) 1 fettina di carne cotta sulla piastra. Secondo giorno: colazione con una tazza d’orzo senza zucchero e 1 bicchiere di succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 2 uova sode, tonno e 1 insalata mista. Cena: 80 grammi di spaghetti al pomodoro con 2 cucchiaini di parmigiano. Terzo giorno: colazione con un caffè non zucchero e 1 yogurt magro con cereali integrali. Pranzo: 80 grammi di bresaola con rucola e parmigiano, 50 grammi di pane integrale. Cena: Verdura a piacere condita con poco olio e pesce cucinato in forno o al vapore.Quarto giorno: colazione con 1 succo di frutta fresca e 3 fette biscottate integrali. Pranzo: 1 gelato di frutta e verdura a piacere condita con poco olio (un cucchiaino). Cena: 1 uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodori. Quinto giorno: colazione con 1 caffè senza zucchero e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 1 trancio di pizza margherita e 1 frutto. Cena: 1 insalata condita con limone e un cucchiaino d’olio e una fettina di carne bianca a scelta tra pollo, tacchino e coniglio. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.