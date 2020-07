Italia

Bonus da 1.000 euro per stagionali turismo e termali: ecco con quali requisiti Bonus da 1.000 euro per stagionali turismo e termali: ecco con quali requisiti

Roma – Il bonus da 1.000 euro per stagionali turismo e termali prevede determinati requisiti per averlo, vediamo quali. Il bonus Inps 1.000 Euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali che, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio): non siano titolari di pensione, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, non siano percettori di NASPI, non abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Il bonus da 1.000 è riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali dotati degli stessi requisiti descritti per i lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali.