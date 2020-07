Maltempo a Ragusa, attesa bomba d'acqua

Attualità

Ragusa – Allerta meteo gialla oggi, domenica 19 luglio, in provincia di Ragusa. Attesa una bomba d’acqua. Le previsioni meteo secondo il radar satellitare annunciano abbondanti precipitazioni nel territorio ibleo. Già dal pomeriggio il maltempo si abbatterà in provincia di Ragusa e secondo alcune proiezioni, stasera, intorno alle ore 20, una bomba d’acqua potrebbe interessare il territorio. Vi è ovviamente un certo margine di errore in queste previsioni meteo, ma è certo che precipitazioni vi saranno, non è certa la loro esatta localizzazione.