Dieta contro pancia gonfia: ecco cosa mangiare e cosa no

Salute e benessere

La dieta contro la pancia gonfia prevede il consumo di alcuni alimenti che ne riducono il gonfiore. Ecco cosa mangiare e cosa no per sgonfiare la pancia ed alcune regole che ne riducono i sintomi. Sgonfiare la pancia è un obiettivo che tanti vogliono raggiungere: il gonfiore addominale è un problema comune, e può riguardare tutti, anche le persone magre. Ma cosa non devo mangiare per avere una pancia piatta? Per evitare il gonfiore della pancia può essere utile cercare di ridurre l’assunzione di alimenti e bevande che favoriscono l’accumulo di gas nell’apparato digerente, come ad esempio fagioli, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolo e cavolfiore, mele, pere e pesche, lattuga, cipolla, cereali integrali e bibite gassate.In alcuni casi potrebbe essere utile limitare o addirittura evitare completamente anche il consumo di latte e dei suoi derivati. Cosa devo mangiare per una pancia piatta? Pancia gonfia? Ecco cosa mangiare e cosa no per sgonfiare la pancia. Per limitare il gonfiore addominale e avere una pancia piatta è meglio preferire alimenti che favoriscano il transito intestinale, come verdure cotte, cereali parzialmente integrali, il pesce, le carni bianche, lo yogurt. La frutta andrà, invece, mangiata lontano dai pasti. La carota, il finocchio e i mirtilli possono essere aggiunti alla propria dieta. Le carote consentono di evitare la fermentazione intestinale, il finocchio aiuta nel caso di meteorismo, mentre il mirtillo agisce sulla fermentazione intestinale continua e fastidiosa.È possibile integrare anche l’avena e l’ananas, alimenti che sono in grado di aiutare l’intestino a lavorare meglio.