Cosa mangiare per mettere massa muscolare

Cosa mangiare per mettere massa muscolare. Sono diversi gli alimenti che devono essere inseriti in una dieta quando si vuole aumentare la massa muscolare. Non basta fare solo attività fisica mirata ma serve anche seguire una alimentazione particolare, vediamo quale. Per prima cosa bisogna assumere la giusta dose di proteine. Le proteine non devono mancare nella dieta di chi fa attività fisica e vanno assunte nelle giuste quantità. Normalmente, bisogna assumerne una dose, espressa in grammi, pari a due o tre volte il proprio peso corporeo (che è espresso in chilogrammi: quindi per un peso di 60 chili, la dose di proteine sarà da 120 a 180 grammi).Le proteine si distinguono in complete e incomplete: quelle di cui si ha bisogno, in questo caso, sono le prime e si ritrovano in numerosi alimenti, a cominciare dalla carne rossa. Per aumentare la massa muscolare, il manzo è ottimo, da alternare alla carne di maiale, di agnello o di cervo. Anche il pesce e la carne bianca sono molto ricchi di proteine così come le uova e i latticini. La ricotta, ad esempio, contiene le proteine della caseina, a lenta digestione e perfette per il mantenimento del muscolo. Tra li alimenti da inserire nella dieta per mettere massa muscolare ci sono anche i carboidrati. I carboidrati forniscono l’energia di cui il corpo ha bisogno quando ci si allena.Se vengono aboliti, l’organismo non avrà a disposizione le riserve di energia e consumerà le fibre muscolari per produrla. Ricordate allora di consumare riso integrale, fiocchi di avena, patate dolci, pane di segale integrale e, in generale, pasta e cereali integrali. Infine vanno inseriti nella dieta per mettere massa muscolare anche i grassi buoni ovvero quelli che si trovano nel salmone, nelle noci, nell’avocado e in alcuni oli.