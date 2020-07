Cronaca

Incidente a Marina di Ragusa ieri sera: morto uno dei due motociclisti

Ragusa – “Un pensiero di cordoglio, che mai avremmo voluto esprimere, ai familiari e agli amici del giovane deceduto ieri in un incidente motociclistico alle porte di Marina di Ragusa”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Si tratta di uno dei due feriti coinvolti ieri sera in un incidente stradale avvenuto alle porte di Marina di Ragusa. Coinvolta una moto Honda sulla quale viaggiavano 2 persone che sono state sbalzate a diversi metri di distanza dal punto d'impatto.Si tratta di due tunisini, parenti fra di loro. Entrambi erano stati ricoverati d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove in nottata uno dei due è morto.