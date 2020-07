Cronaca

Grave incidente stradale a Marina di Ragusa: traffico in tilt

Ragusa - Grave incidente stradale a Marina di Ragusa. E accaduto all’ingresso di Marina di Ragusa, all’incrocio che porta a Santa Croce. Secondo le prime informazioni nell’incidente stradale è rimasta coinvolta una moto. Due almeno i feriti. Il traffico è in tilt in entrambe le direzione di marcia. Notizia in aggiornamento.