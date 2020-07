Politica

Vittoria – Nello Dieli si candida a sindaco di Vittoria. Oggi, 10 luglio alle ore 17 nella sede di via Rattazzi,al civico 97 presenterà la sua candidatura in conferenza stampa. “Sarà una competizione estenuante e difficile- ha subito dichiarato Dieli-, ma la voglia di fare e la vostra vicinanza, sono certo, la renderanno appassionante e coinvolgente”. Si tratta di una candidatura che, è importante sottolineare, parte dal basso e si sottrae alle logiche dei partiti. Una figura moderata che apre ai moderati del centro destra, ma non solo, e che vuole rappresentare una nuova prospettiva di dialogo.