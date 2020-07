Scoperto il linguaggio dei fiori profumati: ecco come attirano insetti

Curiosità

Non solo forme e colori, fiori e insetti 'comunicano' anche attraverso il profumo secondo strategie ben precise, specialistiche o generaliste. In pratica, quanto più i profumi sono semplici e costituiti da poche componenti aromatiche quanto più sono rivolti ad una determinata categoria di impollinatori, se invece la fragranza dei fiori ha un bouquet più complesso il messaggio olfattivo attirerà indistintamente una vasta gamma di insetti. La scoperta di questo linguaggio dei fiori arriva da uno studio realizzato all'Università di Pisa e pubblicato in un articolo sulla rivista "Basic & Applied Ecology".I ricercatori dei dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali e di Farmacia e di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali hanno condotto la sperimentazione su quindici specie di fiori spontanei - fra cui fiordaliso, gittaione, speronella, nigella, garofanino selvatico - e i relativi impollinatori, come api, bombi, ditteri e farfalle. Le strisce di fiori spontanei sono state allestite adiacenti alle coltivazioni nei campi sperimentali di frumento in agroecosistemi convenzionati dell'Università con l’Università di Pisa e in laboratorio è stata effettuata l'analisi chimica dei composti volatili. Queste strisce, definite comunemente 'wildflower strips', servono infatti per la sopravvivenza di tutti quegli insetti impollinatori oggi sempre più rari sia a causa della crescente scarsità di colture 'entomogame' che per un uso sempre meno diversificato del territorio."Le interazioni specialistiche e generaliste - sottolinea Stefano Benvenuti ricercatore dell'Ateneo pisano - definiscono quindi i due modelli di co-evoluzione fiori insetti e se la strategia specialista risulta più efficace dal punto di vista del flusso genico, in quanto gli impollinatori trasferiscono il polline quasi esclusivamente all’interno della stessa specie, è comunque quella certamente più a rischio. Ciò in quanto l'impollinazione dipende da una fragile dipendenza da poche specie di impollinatori la cui simultanea presenza con le fioriture è purtroppo ulteriormente minacciata dai cambiamenti climatici in corso".I fiori specialisti hanno infatti determinati insetti come insetti 'vettori' del polline, opportunamente attratti da profumi a loro dedicati, che a loro volta si sono co-evoluti mutualisticamente sviluppando tomentosità per il trasporto del polline ed apparati boccali allungati per raggiungere il nettare polline nelle corolle semichiuse o particolarmente allungate. I fiori generalisti invece non selezionano gli insetti accettando gran parte degli impollinatori il che però impedisce di massimizzare l'efficienza del trasferimento del polline perché gran parte degli insetti lo trasporta anche su fiori di specie diverse. Mentre in questo ultimo caso il rischio di scarsità di 'flusso genico' è scarso le specie 'specialiste' sono sottoposte a rarefazione anche per una biologia di impollinazione che impone loro la presenza di determinati insetti mutualisticamente evoluti con loro in una affascinante 'complicità' tra flora e fauna. In altre parole i fiori selvatici, seppur talvolta infestanti delle colture, forniscono sorprendentemente dei cosiddetti 'servizi ecosistemici' dedicati alla sostenibilità degli ecosistemi sia quelli naturali che antropizzati come nel caso dell’agroecosistema."Capire queste particolari interazioni - conclude Benvenuti - significa difendere la biodiversità e in ultima analisi preservare anche la bellezza dei paesaggi rurali che ci circondano, come ad esempio i nostri in Toscana rinomati in tutto il mondo per la loro unicità, nelle cui 'cartoline' fanno sempre da cornice quei fiori selvatici la cui sopravvivenza dipende sempre più dalla sensibilità dell’uomo finalizzata alla sua conservazione".