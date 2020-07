Dimagrire con la dieta dello yogurt in estate: ecco il menÃ¹

Salute e benessere

Dimagrire con la dieta dello yogurt in estate: ecco il menù

La dieta dello yogurt è tra le diete più seguite in estate per dimagrire velocemente e godere degli effetti benefici dello yogurt. Da sempre lo yogurt, è ritenuto un ottimo alleato della salute. E’ un alimento ricco di proprietà benefiche e non dovrebbe mai mancare nel menù di chi vuole tornare in forma e perdere qualche chilo, soprattutto nei mesi caldi. Ciò che rende speciale lo yogurt è il fatto che si può consumare ad ogni ora del giorno, a colazione, accompagnata da tè o caffè, ma anche a merenda o a fine pasto al posto del dolce per favorire la digestione e tenere a bada il senso di fame.Lo yogurt non solo è buono, ma ha anche pochissime calorie, visto che ne contiene circa 120 ogni 100 grammi, mentre la versione light ne apporta addirittura solo 50/60. Lo yogurt è noto per i benefici che da all’intestino riuscendo a mantenere in equilibrio la flora intestinale. Ma quale yogurt scegliere per la dieta? ? Ne esistono tantissimi in commercio. Provateli tutti e optate per quello che preferite, facendo attenzione che contenga sempre fermenti lattici vivi, soprattutto lattobacilli e bifidobatteri, che riescono a raggiungere integri e attivi l’intestino. Ora vediamo cosa si mangia nella dieta dello yogurt in un esempio di menù giornaliero per dimagrire fino a 3 kg subito.Colazione con una tazza di tè verde, accompagnata da yogurt greco con avena, orzo e crusca, per fare il pieno di fibre solubili, sostanze che aiutano la proliferazione nell’organismo dei batteri buoni. Pranzo: un’orata al cartoccio, accompagnata da un’insalata verde e uno yogurt. Merenda: yogurt con frutta secca e frutta. Cena: insalata di pomodori e cetrioli con una salsa allo yogurt. Come sempre prima di iniziare la dieta consultate il vostro medico, per capire se il vostro quadro clinico è compatibile con questo menù dimagrante. La dieta sopraelencata non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.