Classifica sindaci: il sindaco di Ragusa Peppe Cassì 3° posto in Sicilia

È stata pubblicata oggi la tradizionale classifica di gradimento dei sindaci redatta da Il Sole 24 ore. Alla domanda: “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe e a favore o contro l’attuale sindaco?” il 54,3% dei ragusani ha espresso il proprio consenso all’attuale Amministrazione, con una crescita del +1,2%. L’amministrazione Cassì si classifica così 3^ in Sicilia, 47^ in Italia e si inserisce tra le 42 che hanno visto accresciuto il loro consenso. “Accolgo con piacere - commenta il sindaco Peppe Cassì - il dato che certifica come i ragusani stiano apprezzando la bontà delle nostre scelte e il nostro modo di operare, ma non posso considerare quello che è un dato parziale come un risultato definitivo, che si avrà soltanto al completamento dei 5 anni.Al momento siamo davanti a una cifra, senza dubbio positiva, che ritengo doveroso leggere innanzitutto come un richiamo alla responsabilità che questa Amministrazione si è assunta di fronte a Ragusa e alla sua gente: avere la fiducia dei ragusani deve essere uno sprone a fare sempre meglio, non solo un motivo di soddisfazione. So che la squadra di cui mi sono circondato è di prim’ordine e che insieme possiamo e dobbiamo fare ancora di più: tanti risultati, tanti progetti che daranno i frutti nel prossimo triennio di mandato, altri dovranno ancora prendere il via.I ragusani ci hanno scelti per migliorare questa città ed è ciò che faremo fino all’ultimo giorno, solo allora potremo parlare di risultati.