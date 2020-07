Metodo Sakuma per dimagrire e bruciare i grassi: cos'Ã¨ e come funziona

Salute e benessere

Il metodo Sakuma aiuta a dimagrire e a bruciare i grassi. Si tratta di un metodo efficace che può dare ottimi risultati se affiancato ad una dieta. Il metodo Sakuma è stato ideato dal personal trainer Kenichi Sakuma ed è spiegato nell'omonimo libro. Il Metodo Sakuma si basa su una serie di esercizi che oltre a bruciare i grassi, aiutano a correggere la postura e a rafforzare i muscoli. Un allenamento che richiede poco tempo, ma che se fatto con costanza in due mesi vi farà ottenere straordinari risultati e bruciare grassi meglio di una dieta. Per avere i risultati desiderati con il Metodo Sakuma bisogna praticare gli esercizi ogni giorno.Ma vediamo cos’è il Metodo Sakuma. Il Metodo Sakuma è l'allenamento pensato dal personal trainer omonimo, che ha ideato una serie di esercizi capaci di correggere la postura, bruciare calorie, smaltire il grasso e aumentare i muscoli. Il segreto sta tutto nel riportare in equilibrio il core poiché, correggendo alcuni difetti postulali che portano ad accumulare grasso in determinate zone, si riesce a snellire il corpo. Quando, ad esempio, si ha il bacino in avanti, si tende a ingrassare su addome, fianchi, cosce, polpacci, se il bacino è inclinato all'indietro, si ingrossano braccia e cosce. Praticando l'allenamento per almeno 5 minuti al giorno per due mesi, i risultati saranno evidenti, anche perché i muscoli mantengono una specie di memoria che scongiura il rischio effetto yo-yo. La dieta ideale da associare al metodo Sakuma prevede tre pasti al giorno e si basa sul consumo di alimenti che stimolano il metabolismo.Nella dieta bisogna consumare tre pasti al giorno, è necessario mangiare carboidrati solo dalla mattina fino a mezzogiorno, mentre a sera è preferibile puntare su fibre, carne, riso o pasta, evitando fritti e dolci. La colazione si deve fare entro 30 minuti dal risveglio per evitare che il corpo prenda energia dai muscoli, a ogni pasto non deve mai mancare un alimento di origine animale come uova, carne, pesce o latticini. Questi ultimi, infatti, sono ricchi di proteine, i principali costituenti della massa muscolare che si va a potenziare con il Metodo Sakuma. Vediamo ora quali sono gli esercizi da fare con il Metodo Sakuma. Per rassodare i fianchi è necessario stendersi a terra con la pancia rivolta vero il basso, sollevare le gambe con le ginocchia divaricate, incrociando le caviglie, così da stimolare i muscoli della parte laterale e superiore dei fianchi.La posa va tenuta per 6 secondi ed è necessario ripetere il movimento per 10 volte. Così facendo, si corregge la torsione dell'articolazione dell'anca e si combatte cellulite e gambe arcuate. Gli esercizi da fare per snellire la vita sono i seguenti: sedersi, mettere le mani lungo i fianchi e sollevare un fianco senza muovere la spalla opposta, tenendo la posa per 3 secondi per 10 volte. A questo punto, si potrà passare all'altra gamba e ripetere tutto. Qual è l'effetto? Viene accelerato il consumo energetico. Infine vediamo gli esercizi per tonificare il core: quando il bacino è inclinato all'indietro e la spina dorsale curva in avanti, è necessario risvegliare i muscoli inspiratori deboli, facendo lavorare i muscoli addominali retti, obliqui e trasversi.Per farlo è necessario sedersi con le braccia incrociate poggiate sulle ginocchia. Mentre ci si tiene i gomiti, è necessario andare su e giù con il busto, ripetendo il movimento per almeno 10 volte.