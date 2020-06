Salute e benessere

Dieta anti stanchezza in estate contro il caldo: ecco cosa mangiare Dieta anti stanchezza in estate contro il caldo: ecco cosa mangiare

La dieta anti stanchezza è la dieta ideale in estate per affrontare il caldo torrido. La dieta anti stanchezza si basa sul consumo di alcuni alimenti rigeneranti e rinfrescanti per l’organismo. In pratica bisogna fare in modo che nel piatto ci sia quel che serve: carboidrati, proteine, grassi, vitamine, minerali. Tutto naturalmente nelle giuste proporzioni. E con l’accortezza, per quanto riguarda le proteine, di aumentare leggermente le dosi dopo i 60 anni. Inoltre, attenzione alle false convinzioni. Quello che serve al nostro organismo per vincere la stanchezza sono invece le vitamine e i minerali. Via libera, quindi, a: cereali integrali, legumi, agrumi, broccoli, cavoli, peperoni, spinaci, pomodori, kiwi e frutti di bosco.Possono essere utili nella dieta contro la stanchezza anche l’inositolo e la carnitina, che hanno un’importante azione immunostimolante e disintossicante: ne sono ricchi la carne, i latticini, le noci e i semi oleosi. Ma vediamo in un esempio come funziona la dieta anti stanchezza. La prima colazione è il pasto fondamentale e deve prevedere frutta fresca e frutta secca, cereali integrali, miele e yogurt, da preferire al latte per le sue proprietà utili alla flora intestinale. Il menù ideale per equilibrare dieta e stanchezza prevede un primo piatto leggero accompagnato da un’insalata mista (o un contorno di verdure cotte al vapore o lesse) a pranzo, mentre a cena è da preferire un secondo piatto proteico, con contorno leggero e pane integrale.La frutta va consumata preferibilmente come spuntino a metà mattina o al pomeriggio. Inoltre nella dieta anti stanchezza si possono inserire rimedi naturali come tisane e integratori. Tra i rimedi ricostituenti più utili a conciliare sana alimentazione e dieta energizzante abbiamo il lievito di birra, il germe di grano e la pappa reale. Per le tisane, invece, ottime quelle a base di tarassaco o cardo mariano che agiscono alleggerendo il lavoro del fegato. Prima di assumere qualsiasi rimedio naturale, consigliamo sempre di consultare il medico o il farmacista.