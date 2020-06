Comiso, da lunedì controlli autovelox

Attualità

Comiso - “Nell’ambito della prevenzione e dei controlli in materia di sicurezza stradale – spiega l’assessore- da lunedì verranno riposizionati gli autovelox del comando dei VV.UU che avranno il compito di presidiare il territorio dagli eccessi di velocità nei quali, purtroppo, alcuni automobilisti si lasciano andare. Gli autovelox saranno posizionati, in due turni quotidiani, su via San Biagio ex ss 115, su via Leonardo Sciascia, su via Bufalino, via Biscari e via Piave. E’ giusto che la gente sappia – continua Di Trapani – che la finalità principale ed unica degli autovelox, non è quella di sanzionare i trasgressori, ma quella di non avere trasgressori o almeno, di ridurli al minimo.Anche perché, i dati degli anni scorsi, ci indicano una drastica riduzione degli incidenti stradali grazie al posizionamento degli autovelox. Per cui, non possiamo sottrarci a questo compito, quest’anno. Poco valgono comunque – conclude l’assessore – le motivazioni addotte da qualcuno che vorrebbe trovare un filo conduttore tra l’emergenza covid e il non utilizzo di strumenti di prevenzione e controllo. Per noi la sicurezza stradale viene prima di tutto e se non si trasgredisce alle regole, nessuno viene sanzionato”.