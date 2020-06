Incidente mortale a Pachino: muore Natale Passarello di 19 anni

Sicilia

Pachino- Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle ore 15 in via Mascagni a Pachino. A perdere la vita è stato un giovane di 19 anni, Natale Passarello. Il giovane era a bordo di uno scooter quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone, a sua volta coinvolto in uno scontro con un altro mezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Inutili i tentativi di rianimare il giovane, l’impatto è stato fatale.Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini per risalire alla ricostruzione del tragico sinistro. Natale era figlio di un finanziere molto conosciuto in città. Lascia il papà Antonio la mamma Pinella e tre sorelle.