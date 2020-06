Salute e benessere

Depressione: uscire dall'ombra e come combattere la malattia Depressione: uscire dall'ombra e come combattere la malattia

Palermo - La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche. Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. Per questo, dopo Campania, Lazio e Lombardia, arriva in Sicilia il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione Siciliana, da SIP - Società Italiana di Psichiatria, da SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, da Cittadinanzattiva e da Progetto Itaca che farà tappa in altre 7 Regioni italiane.L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. Ne parleremo con: Ruggero Razza, Assessore Salute Regione Sicilia,Pasquale Cananzi, Dirigente Responsabile Servizio 7 Farmaceutica DPS – Assessorato della Salute, Regione Sicilia, Maria Letizia Di Liberti, Direttore Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute, Regione Sicilia, Mario La Rocca, Direttore Dipartimento Pianificazione Strategica - DPS, Assessorato della Salute, Regione Sicilia, Margherita Rita La Rocca Ruvolo, Presidente Commissione Sanità, Regione Sicilia,Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile Servizio 9 Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute, Regione Sicilia, On. Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, On. Marialucia Lorefice, Presidente Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati, Maria D’Addona, Vice Presidente, Associazione Ufe Palermo ONLUS, Daniele La Barbera, Professore Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata, Università degli Studi di Palermo, Claudio Mencacci, Presidente SINPF - Società Italiana Neuro Psico Farmacologia, Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma, Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Maurizio Montalbano, Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Provinciale, Palermo, Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson,Giorgio Serio, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Azienda Sanitaria Provinciale, Palermo, Salvatore Varia, Vice Presidente SIP - Società Italiana di Psichiatria.