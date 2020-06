Come dimagrire le cosce: ecco cosa fare e cosa mangiare

Salute e benessere

Come dimagrire le cosce? Basta fare sport regolarmente e sehuire una dieta ipocalorica. Per riuscire a perdere 2-3 cm sulle cosce, per prima cosa bisogna cambiare alimentazione e cominciare un regime alimentare sano ed equilibrato. Poi bisogna bere almeno un 1 litro e mezzo al giorno di acqua e limitare al minimo indispensabile il consumo di sale. E’ importante anche mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno in quanto sono ricche di potassio e aiutano a ristabilire l’equilibrio idrosalino. Patate, spinaci, lenticchie ma anche pesce sono tutti alimenti ricchi di potassio che possono aiutarti a sgonfiare le tue gambe.Infine, bere tè verde ha un effetto drenante sulle gambe o tisane al finocchio. A queste regole bisogna anche abbinare una regolare attività cardio ed esercizi specifici per tonificare i muscoli. Se si hanno le cosce troppo grosse bisogna evitare la corsa in quanto sollecita troppo i muscoli delle gambe e scegliere attività come yoga e pilates che potenziano il muscolo allungandolo.