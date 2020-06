Salute e benessere

Come dimagrire la pancia rapidamente? E’ il desiderio di molti italiani ingrassati nel periodo di lockdown per l’emergenza coronavirus soprattutto con l’arrivo dell’estate. Per dimagrire in modo veloce la pancia basta fare degli addominali al mattino appena svegli, una camminata a passo spedito di almeno 30 minuti al giorno e seguire una dieta fatta di alimenti semplici che aiutano a ridurre il gonfiore della pancia. Per snellire il girovita e dimagrire la pancia si vogliono circa 4 settimane di sacrificio sia facendo addominali che facendo una camminata a passo spedito di almeno 30 minuti al giorno, il tutto naturalmente abbinato ad una dieta particolare, vediamo quale. Ecco come dimagrire la pancia in un esempio di menù settimanale della dieta sgonfia pancia.Prima però raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. Vediamo ora cosa si mangia ogni giorno. Lunedì: pranzo con 200 g di passato di verdura, 150 g di petto di pollo, 40 g di pane integrale. Cena: 200 g di minestra di legumi, 00 g di fiocchi di latte, verdura cruda mista. Martedì: pranzo con 250 g di crema di finocchi, patate e zucchine, un uovo sodo e spinaci, 1 frutto di stagione. Cena: una porzione di pasta integrale con pomodo fresco, 50 g di nasello al forno con erbe aromatiche, insalata di pomodori e indivia. Mercoledì: pranzo con riso venere con gamberetti, 200 g di verdura cotta mista, 200 g di macedonia di frutti di bosco. Cena:pasta integrale e ceci, 50 g di ricotta, insalata verde mista.Giovedì: pranzo con 150 g di straccetti di tacchino alle verdure, 2 carciofi in padella con aglio e prezzemolo, 50 g di pane integrale. Cena: 250 g zuppa di orzo e legumi, insalata verde e una pera.Venerdì: pranzo con 200 g di salmone ai ferri, 200 g di cavolfiori al vapore, 50 g di pane integrale. Cena: 250 g di crema di pomodoro con crostini, omelette con caprino e cipolla, insalatina verde mista e una mela. Sabato: pranzo con 60 g di tonno affumicato con rucola, verdura grigliate tipo zucchine o melanzane, 200 g di macedonia. Cena: pesce al forno o al vapore e insalata di finocchi. Domenica: pranzo con 150 g di fesa di tacchino arrosto, verdure cotte miste, 50 g di pane integrale.Cena: 70 g di riso integrale alle verdure, 50 g di prosciutto cotto sgrassato, insalatina verde mista.Durante la giornata a metà mattina e metà pomeriggio si può mangiare frutta fresca ad esempio: due fette di ananas o due kiwi o due pesche o una ciotola di fragole.