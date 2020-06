Melanzana, brucia grasso addominale e abbassa colesterolo: ecco la dieta

Salute e benessere

La melanzana sono tra gli ortaggi ideali per bruciare il grasso addominale e abbassare il colesterolo alto. Se inserite nella dieta possono aiutare a dimagrire e perdere peso velocemente in salute. Non tutti sanno che le melanzane sono tra gli ortaggi con un irrisorio quantitativo di calorie e con una buona quantità di Vitamina B1 e B6, due delle vitamine coinvolte in un sano processo metabolico e facenti parte delle vitamine del complesso B che stimolano l’energia. Le vitamine del gruppo B sono idrosolubili, si trovano in molte verdure e cibi integrali e sono essenziali per il mantenimento di sani livelli metabolici, cerebrali, energetici, cardiovascolari e di concentrazione.Sono inoltre richieste dall’organismo per assorbire tutti i nutrienti che assimiliamo con il cibo, lavorando da convertitori di grasso e carboidrati in “carburante” per il corpo. La melanzana è inoltre ricca di antiossidanti, fitonutrienti fenolici, flavonoidi (ad esempio la Nasunina – un pigmento naturale di colore viola, presente in grande quantità nella buccia delle melanzane, che possiede potenti proprietà antiossidanti e virtù antitumorali) e numerose vitamine e minerali. La melanzana è anche un ortaggio ideale per abbassare il colesterolo. A sostenerlo sono diversi studi eseguiti nel corso degli ultimi anni che dimostrano come le melanzane siano benefiche per la salute del cuore grazie alla loro capacità di combattere l’infiammazione e lo stress ossidativi, ottenendo cosi arterie più sane e livelli di colesterolo più bilanciati.E’ stato dimostrato come le melanzane mantengano sani livelli di colesterolo nel sangue grazie all’abilità dei fitonutrienti presenti in esse di migliorare la circolazione del sangue e ridurre la formazione di placche e depositi nelle arterie principali, inclusa l’Aorta. Sebbene il tuo corpo necessiti di una certa quantità di colesterolo, il consumo di melanzane aiuta nell’eliminazione dei suoi residui trattenuti sulle pareti dei vasi sanguinei migliorando il passaggio del flusso sanguineo e riequilibrando i livelli di colesterolo buono e cattivo.Studi dimostrano che le melanzane contengono un potente componente cardioprotettivo a giudicare dalla loro abilità nell’incrementare la funzionalità ventricolare sinistra (una delle principali camere cardiache che pompano il sangue) e ridurre l’apoptosi (una forma di morte programmata delle cellule).Ma vediamo ora in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta con la melanzana per bruciare il grasso addominale ed abbassare il colesterolo. Colazione con un tè verde, due fette biscottate con un velo di marmellata. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: petto di pollo ai ferri e melanzane grigliate. Merenda: una ciotola di frutta in macedonia senza aggiunta di zucchero. Cena: pesce al forno o al vapore e melanzane grigliate.