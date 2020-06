Cronaca

Incidente sulla Vittoria Acate: auto investe ciclista

Vittoria - Incidente stradale oggi sulla Sp 2 Vittoria Acate. Un’auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha investito un migrante che viaggiava a bordo di una bici nei pressi di un centro di accoglienza. La peggio è toccata al ciclista che è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri. (Foto Assenza)