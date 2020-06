Il vero segreto per dimagrire nella dieta dei 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

Il vero segreto per dimagrire nella dieta dei 3 giorni: menù Il vero segreto per dimagrire nella dieta dei 3 giorni: menù

Il vero segreto per dimagrire è quello di riattivare il metabolismo e per farlo basta seguire unda dieta di 3 giorni. Si tratta di una dieta ipocalorica che aiuta a dimagrire fino a 2 kg rapidamente. Per avere gli effetti desiderati è raccomandato anche associare nei tre giorni una camminata a passo spedito di almeno 3 minuti al giorno. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del propripo medio o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta dei 3 giorni è un regime ipocalorico, ideale dopo il periodo di quarantena che ha fatto mettere su qualche chilo agli italiani, e prevede l'eliminazione dei carboidrati da sostituire con le proteine.Attenzione a non abusarne. Essendo una dieta a basso contenuto calorico, il protrarla per troppo tempo potrebbe causare degli scompensi al vostro corpo. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei 3 giorni in un esempio di menù completo giorno per giorno. Primo giorno: colazione con una tazza di tè, yogurt magro, due fette biscottate integrali. Pranzo: 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Spuntino: spremuta di arancia. Cena: minestrone di verdure, 50 g di prosciutto crudo. Secondo giorno: colazione con una tazza di tè o caffè, yogurt magro, due biscotti integrali. Pranzo: salmone al vapore, 50 g di songino condito con olio a crudo. Spuntino: spremuta di arancia. Cena: zuppa di legumi, 1 uovo sodo.Terzo giorno: colazione con una tazza di tè o caffè, yogurt magro, due fette biscottate integrali. Pranzo: 200 g di insalata mista con lattuga, songino, sedano, carote e pomodori, 50 g di formaggio primo sale, una fetta di pane integrale. Spuntino: spremuta di arancia. Cena: minestrone di verdure, insalata mista.