Dieta dimagrante pancia: menÃ¹ settimanale per sgonfiare addome

Dieta dimagrante pancia: menù settimanale per sgonfiare addome

La dieta dimagrante pancia si basa sul consumo di alimenti semplici. E’ un regime alimentare vario che consente di perdere fino a 4 kg in una settimana. Ma prima di vedere cosa si mangia ogni giorno in un menù settimanale vediamo alcuni consigli che aiutano nella preparazione del menù. Per il pranzo o per la cena si può consumare un secondo a base di carne, abbinato a un contorno leggero come l’insalata o verdure cotte al vapore. Per l’aperitivo al posto degli alcolici, assolutamente vietati, si deve privilegiare succo di pomodoro o cruditè di verdure.Ma vediamo cosa si mangia nel menù settimanale dimagrante pancia. Lunedì: Pranzo: due uova sode e spinaci, abbinata a 80 gr di pane; per contorno carote lesse condite con spezie e un filo di olio extravergine di oliva e prezzemolo. Cena: 80 gr di risotto con funghi e prezzemolo, 120 gr di carpaccio di manzo con rucola e pepe; per contorno insalata mista con radicchio, lattuga e rucola. Martedì: pranzo con 80 gr di piadina senza strutto (o in alternativa pane) abbinata a 60 gr di prosciutto cotto e insalata. Cena: 80 gr di fusilli con 150 gr di lenticchie in scatola; per contorno broccoli verdi saltati in padella antiaderente.Mercoledì: pranzo con pollo al forno e spiaìnaci al vapore. Cena: 250 gr di patate al forno abbinati a pomodori ripieni con 100 gr di ricotta e mentuccia. Giovedì: Pranzo: con 80 gr di pane e 150 gr di pesce spada cotto ai ferri; come contorno zucchine grigliate. Cena: 80 gr di polenta con ragù di carne (120 gr circa), abbinata a fagiolini e carote lessati. Venerdì: Pranzo con tonno in scatola o pesce al vapore e insalata di pomodori. Cena: con 80 gr di riso con 150 gr di piselli in scatola; contorno con cavolfiori lessati e conditi e con olio e limone.Sabato: pranzo con 80 gr di pane e 60 gr di bresaola e rucola condita con olio e limone. Cena: con 80 gr di orzo con basilico, pomodorini e zucchine e 100 gr di mozzarella tagliata a dadini; come contorno melanzane grigliate.Domenica: pranzo con 1 pizza margherita o in alternativa una vegetariana; come contorno carciofi al tegame con prezzemolo. Cena: 250 gr di patate al forno e 150 gr di spigola al cartoccio con aromi; come contorno spinaci in padella antiaderente. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta sopraelencate è viatat a chi soffre di diabete, altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.