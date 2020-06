Sicilia

Meteo, allerta gialla maltempo in Sicilia: venti di burrasca Meteo, allerta gialla maltempo in Sicilia: venti di burrasca

Catania – Il Dipartimento di Protezione Civile annuncia per domani, 5 giugno, in buona parte dell’isola un’allerta meteo gialla. Sul sito della protezione Civile si legge: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sulla Sicilia centro-settentrionale. I venti saranno forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca e i mari molto mossi tutti i bacini.L'allerta gialla è prevista per le province di Messina, Catania, Enna, Trapani, Agrigento e Palermo.