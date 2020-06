Salute e benessere

Dieta facile facile per dimagrire: ecco cosa mangiare a colazione, pranzo e cena

La dieta facile facile per dimagrire rapidamente è semplice e si basa sul consumo di alimenti freschi e di stagione. La dieta facile facile è ipocalorica ed aiuta drenare i liquidi in eccesso oltre a garantire il pieno di vitamine. ma vediamo quali sono le regole da seguire per dimagrire e cosa mangiare a colazione, pranzo e cena. Ecco le regole da seguire: fra un pasto e l’altro eliminate la fame e drenate i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite. Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino.Ora vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero a colazione, pranzo e cena. La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.