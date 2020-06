Sicilia: Articolo uno, 'domani partecipiamo a manifestazione contro Musumeci'

Sicilia

Palermo, 1 giu. - "Confermiamo il nostro giudizio assolutamente negativo su una operazione di mero potere che Musumeci ha realizzato contro la storia e la dignità dei siciliani". A dirlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo uno in Sicilia. "Il presidente della Regione – continua Zappulla - invece di spiegare ai siciliani la incompatibilità di un esponente di quella Lega che ha insultato i meridionali per anni in giunta regionale, ha pensato bene di invitare i cittadini per bene a stare a casa. Invece di spiegare perchè a dirigere uno dei settori più importanti della storia, delle bellezze, dell'economia della Sicilia ha chiamato una persona che non nasconde le sue simpatie per l'estrema destra, ha pensato bene di insultare i siciliani malignando che chi protesta dovrà avere certo problemi"."In questo momento i siciliani – afferma il segretario regionale di Articolouno - sono realmente e fortemente “disturbati”, ma dalle sue scelte e dalla presenza inquietante del suo assessore". "Per queste ragioni – conclude Zappulla - una delegazione di Articolouno di Palermo e della Sicilia parteciperà, senza simboli di partito, alla libera, civile e nel rispetto delle disposizioni anticovid, iniziativa di protesta del 2 giugno a Palermo. Una giornata che unisce tutti gli italiani e tutti i siciliani democratici e per bene".