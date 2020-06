Economia

Modica, Marina di Modica e Maganuco: riapertura esercizi commerciali dal 2 giugno Modica, Marina di Modica e Maganuco: riapertura esercizi commerciali dal 2 giugno

Modica - Nuova importante ordinanza del sindaco, Ignazio Abbate, in tema di riapertura di esercizi commerciali a Marina Modica e Maganuco e a Modica, (ordinanza n° 23065 del 1° giugno 2020). Da domani, martedì 2 giugno e fino a martedì 15 di settembre 2020, nei giorni domenicali e festivi è autorizzata, limitatamente alle frazioni rivierasche di Marina di Modica e Maganuco, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali in precedenza esclusa a causa del Covid – 19 e questo. Alla base della decisione quella di poter garantire una migliore fruizione delle stesse, visto l’avvio della stagione turistica nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio.Per quanto riguarda la città di Modica, resta confermata l’apertura al pubblico, nei giorni domenicali e festivi, degli esercizi addetti alla vendita di souvenir e chincaglierie e ogni altra attività, in precedenza chiusa a causa del Covid -19, a far data da venerdì dall’8 giugno p.v. ad eccezione dei Centri commerciali, Supermercati, Discount alimentari e Outlet, tenuto sempre conto del rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio.