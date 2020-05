Salute e benessere

Dieta giallo arancione per un'abbronzatura da sballo e dimagrire Dieta giallo arancione per un'abbronzatura da sballo e dimagrire

La dieta giallo arancione il consumo di una grande quantità di alimenti colorati che preparano la pelle ad un’abbronzatura da sballo. E’ una dieta che fa bene alla salute dell’organismo e consente di dimagrire. Il regime alimentare da seguire si basa sul consumo di frutta e ortaggi caratterizzati da questi colori e ricchi di vitamina A. La seconda sostanza, conosciuta anche con il nome di retinolo, rappresenta un vero e proprio toccasana per la salute della nostra pelle. Grazie alla sua efficacia antiossidante, la protegge infatti dall’azione dei radicali liberi, aiutando a prevenire scottature e macchie solari soprattutto dopo le prime sessioni di tintarella della stagione estiva.Utile per favorire il buonumore, la frutta e la verdura di color giallo-arancio fa bene pure alle cellule del cuoio capelluto, prevenendo i problemi di secchezza. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta giallo arancione ricca di betacarotene per un’abbronzatura da sballo e per dimagrire velocemente in salute. Colazione con un bicchiere di latte vegetale, una pesca (frutto dalle straordinarie proprietà energizzanti) e una fetta biscottata integrale con un velo di marmellata senza zuccheri aggiunti. Spuntino: un centrifugato a base di anguria e carote. Pranzo: prosciutto crudo e tre fettine di melone per fare il pieno di proteine e per depurarsi (il melone è composto per oltre il 95% da acqua).Un altro ottimo alleato della dieta giallo-arancio è il mango, frutto contraddistinto da una polpa ricca d’acqua e di vitamine (soprattutto A, C e vitamine del gruppo B). Anche la sua buccia è un concentrato di benessere in quanto caratterizzata dalla presenza di polifenoli, acidi grassi e carotenoidi. Non eccessivamente calorico, ma ricco di zuccheri semplici (per questo è bene non esagerare), il mango va benissimo come spuntino pomeridiano, così da arrivare a cena senza il rischio di cali di energia. Per cambiare, ogni tanto è possibile sostituirlo con la papaya, un altro frutto che risponde perfettamente ai criteri della dieta giallo-arancio e che si distingue per la sua efficacia antiossidante (è ricchissima di vitamina C).Merenda: un centrifugato di carote. Cena: una frittata e una macedonia senza zucchero. La dieta non deve essere seguita oltre i 3 giorni in quanto molto restrittiva. La dieta sopraelencate è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico.