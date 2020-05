Attualità

Scicli, divieto di balneazione a Donnalucata e Playa Grande: ecco dove Scicli, divieto di balneazione a Donnalucata e Playa Grande: ecco dove

Scicli - Tratti di mare non balneabili a Donnalucata e Playa Grande. Ordinanza del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in seguito al Decreto dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana con cui si dispongono i divieti di balneazione. I tratti interdetti alla balneazione sono lungo un tratto di 550 metri in corrispondenza del porto di Donnalucata, e per 1100 metri lungo la macchia foresta del Fiume Irminio.