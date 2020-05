Dieta dimagrante estate 2020, colazione da re per dimagrire: menu dolce o salato

Salute e benessere

La dieta dimagrante per prepararsi all’estate 2020 è semplice da seguire e consente di perdere peso rapidamente. Il segreto sta nel cominciare la giornata con una colazione da re ovvero abbondante e completa. La colazione è effettivamente il pasto più importante della giornata perché interrompe il digiuno cominciato la sera prima e durato circa 9 ore, a seconda dell’ora in cui si cena e dell’orario della sveglia. Saltandola del tutto o bevendo solo un caffè al volo si arriva al pasto successivo molto più affamati e si rischia di mangiare troppo.La colazione della dieta dimagrante per dimagrire in vista dell’estate 2020 dovrebbe fornire circa il 20% delle calorie giornaliere ma, come troppo spesso accade, non dovrebbero derivare tutte da zuccheri o grassi, che non hanno un buon potere saziante, ma bisognerebbe assumere un mix di micro e macro-nutrienti per assicurarci un apporto ottimale di tutto ciò di cui ha bisogno il nostro corpo per cominciare al meglio la giornata. La colazione fornisce l’energia necessaria per affrontare non solo le attività della mattinata, ma di tutta la giornata. Ma vediamo cosa si mangia nella colazione da re in due esempi di menù , uno dolce e uno salato.Colazione dolce: una tazza di latte scremato, uno yogurt, 4 fette biscottate integrali o ai cereali con un velo di marmellata e una macedonia di frutta senza zucchero.Esempio menù colazione salata: una rosetta di pane integrale o di segale, un uovo, una piccola porzione di salmone affumicato, 4 fette salume magro, una prozione di frutta fresca senza zucchero e due o tre noci. Per gli spuntini di metà mattina o di metà pomeriggio si può mangiare carote o sedano o frutta fresca. A pranzo si può mangiare pasta integrale con verdure grigliate mentre a cena via libera a proteine ovvero carne o pesce con contorno di verdure bollite o grigliate.