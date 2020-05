Fase 2 Ragusa, sindaco assicura nuovi buoni spesa: ecco quando

Attualità

Ragusa - A sgomberare il campo da ogni preoccupazione e a rassicurare chi versa in difficoltà economiche, arriva ua dichiarazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in merito alla tempistica per l’erogazione dei nuovi buoni spesa finanziati con i fondi regionali. Dice il primo cittadino del capoluogo “la prossima erogazione di buoni spesa a favore di chi ha subito gli effetti della crisi economica avverrà attraverso finanziamenti regionali e quindi secondo criteri indicati dalla Regione, sulla base dei quali abbiamo nei giorni scorsi pubblicato un apposito bando che si chiuderà il 31 maggio.Voglio tranquillizzare i cittadini che hanno avanzato le richieste: non sarà necessario attendere ulteriore tempo per vagliare le istanze e cominciare a erogare i buoni. I nostri uffici dei Servizi sociali, infatti, durante questo periodo non sono rimasti con le mani in mano ma hanno via via elaborato le domande e predisposto le pratiche affinché già da lunedì 1 giugno potremo cominciare a distribuire i buoni secondo un ordine cronologico di presentazione dell’istanza”. Sembra chiaramente una risposta, per senza nominarlo, al gruppo consiliare 5 stelle che aveva esternato le proprie preoccupazioni “i buoni, in caso delle famiglie che ne ravvisano il bisogno, sono già andati esauriti la scorsa settimana e, in alcuni casi, anche prima.Stiamo parlando di attendere sino a giorno 10, forse 12, addirittura 15 giugno, un lasso di tempo pesantissimo per chi si ritrova senza alcun tipo di sostegno economico” e aveva chiesto “di mettere a disposizione le somme che erano già stanziate nel capitolo dei Servizi sociali del Comune per cercare di tamponare questa complessa situazione. L’amministrazione municipale ha il dovere di impegnarsi in prima linea per fornire conforto a chi ne ha necessità”. Rimaniamo dunque in attesa di vedere cosa succederà lunedì 1° giugno. (da.di.)